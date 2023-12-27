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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يصف 2023 بنقطة التحول في بلاده| ماذا حدث؟

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون العام الحالي الذي شارف على الانتهاء 2023، بأنه نقطة تحول حاسمة في تنمية كوريا الشمالية من حيث تعزيز وإظهار قدراتها في استعراض القوة.

جاء ذلك في تقرير قدمه الزعيم الكوري الشمالي عن سياسة الحزب والدولة في عام 2023.

وقد تناول التقرير بالتفصيل مؤشرات تطور الاقتصاد الوطني ككل، ما أكد بوضوح التقدم القوي والمتسارع للتنمية الشاملة للاقتصاد الاشتراكي. 

ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عقب الاجتماع العام التاسع الموسع للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري الشمالي، فإن التقرير سلط الضوء على الإنجازات التي تبعث على الفخر في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم والصحة والرياضة، وأشاد بالتغييرات الجديدة والتقدم المحرز في مجالات السياسة والدفاع والدبلوماسية.

ووصف كيم في تقريره عام 2023 بأنه "عام نقطة تحول كبرى، عام التغيير الكبير بالمعنى الحقيقي للكلمة، والذي ترك بصمة كبيرة على المسار المجيد لتنمية البلاد من حيث تعزيزها وإظهار قوة الدولة".

وتناول الاجتماع العام عدداً من المسائل المتعلقة بتلخيص نتائج تنفيذ خطة الموازنة السنوية للعام الحالي ومشروع موازنة العام المقبل، فضلاً عن نظرة عامة على النتائج السياسية والحزبية للعام.

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