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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة فى البرلمان حول الإجراءات اللازمة لمواجهة متحور كورونا الجديد

كورونا
كورونا

طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة، باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد، والذي أثار قلق العالم.

وقال "أمين"، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن تسجيل حالات إصابة بهذا الفيروس الجديد في عدة دول منها بريطانيا والولايات المتحدة وكندا والهند والإمارات والسعودية والذى يطلق عليه اسم “J1.N”وهو ينتمي إلى فئة “ألفا”، من المتحورات التي تشمل أيضا المتحور “دلتا” الأكثر شيوعاً، يتطلب من الحكومة الاستعداد التام لمواجهة هذا الفيروس مع ضرورة توعية المواطنين به.

وأوضح أنه وفقا للمعلومات المتوفرة، يُعتقد أن متحور “J1.N” أكثر عدوى من السلالة الأصلية للفيروس، وقد يكون أكثر قدرة على التهرب من الأجسام المضادة التي تنتجها اللقاحات أو الإصابة السابقة، كما يُشتبه في أنه قد يسبب أعراضا أشد حدة، مثل الصداع والحمى والسعال وضيق التنفس.

وتساءل النائب أشرف أمين: “هل هذه المعلومات المتوفرة والمتداولة إعلامياً على المستوى العالمي صحيحة؟ وهل وزارة الصحة والسكان على علم بهذه المعلومات؟ وما التدابير التى اتخذتها الوزارة لمواجهة هذا التحدي الصحي الجديد قبل انتشاره”.

وأضاف أن الإجراءات الوقائية لمنع وصوله إلى مصر وحماية المواطنين تشمل اتخاذ إجراءات تكثيف عمليات فحص وتتبع من تظهر عليهم أعراض تدل على حمل الفيروس تجهيز وحدات العزل لتكون على أتم الاستعداد في حال ظهوره بين المواطنين، وإجراء اختبارات جينية لتحديد نوع السلالة، وتشديد الإجراءات الاحترازية في المطارات والمنافذ البرية والبحرية، وفرض حظر مؤقت على القادمين من بعض الدول التي تشهد انتشارا للمتحور، وتعزيز حملات التوعية الصحية، خاصة في القرى، لتأكيد ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي بانتظام، وتشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة لكورونا، والإبلاغ عن أي أعراض مشابهة للفيروس.

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