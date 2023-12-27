عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يبحث آليات إنشاء مدينة لمرضى الزهايمر ومشروع زراعي متكامل

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

بحث الدكتور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات التعاون المشترك مع مسئولي جمعية "الباقيات الصالحات"، آليات إنشاء مدينة طبية متخصصة لمرضى الزهايمر على أرض المحافظة، بجانب تنفيذ مشروع تنموي" زراعي ـ حيواني" متكامل، بهدف التوسع في أنشطة الجمعية على أرض الفيوم.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتورة كوثر محمود عضو مجلس الشيوخ، نقيب عام التمريض بمصر، المشرف العام على معهد التمريض التابع لجمعية الباقيات الصالحات، والدكتورة مروة ياسين رئيس مجلس إدارة جمعية "الباقيات الصالحات"، والدكتور أحمد الفقي الرئيس التنفيذي للجمعية.

تناول اللقاء، بحث آليات التعاون المشترك بين محافظة الفيوم، وجمعية "الباقيات الصالحات" بالعديد من المجالات التنموية، التى تعود بالنفع العام على الفرد والمجتمع، من خلال دراسة إنشاء مدينة لمرضى الزهايمر، لتأهيلهم ورعايتهم طبياً ونفسياً واجتماعياً، وكذا افتتاح معهد للتمريض، بجانب العمل على تنفيذ مشروع تنموي "زراعي ـ حيواني" متكامل، لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، فضلاً عن افتتاح مقر جديد لجمعية الباقيات الصالحات على أرض الفيوم، للتوسع في أنشطة الجمعية خلال المرحلة المستقبلية بالمحافظة.

خلال اللقاء، أشار محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة ترحب بكافة أوجه التعاون المثمر والبناء مع مختلف المؤسسات والهيئات العاملة بمجال التنمية المستدامة، في إطار من القانون بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، من خلال تدخلات الحماية الاجتماعية المتنوعة، سواء بتنفيذ مشروعات تنموية لتوفير فرص العمل، أو منشآت خدمية سواء كانت صحية أو تعليمية، من خلال التشبيك بين القطاع الحكومي، والقطاع الخاص ممثلاً في المؤسسات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

ووجه المحافظ، بالتنسيق بين مدير المكتب الفني، ورئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم من جانب، ومسئولي جمعية "الباقيات الصالحات" من جانب آخر، لمعاينة أحد المواقع لتكون مقراً للجمعية بمدينة الفيوم، والعمل على الدراسة المنهجية والرؤية القانونية والفنية، لتوفير موقع مناسب لإنشاء مدينة لمرضى الزهايمر، وتنفيذ مشروع زراعي حيواني متكامل، بالتعاون بين المحافظة والجمعية، فضلاً عن العمل لافتتاح معهد للتمريض تابع للجمعية، بعد العرض على المجلس التنفيذي للمحافظة.

وأوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة بمختلف القطاعات خاصة القطاعين الخدمي والتنموي، بما يوفر العديد من مناحي الحماية الاجتماعية لأهالينا، مشيراً إلى أن المحافظة تتمتع بميزات نسبية ومقومات طبيعية تؤهلها لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية، ومنها الزراعية والحيوانية المتكاملة، لما حباها الله من التربة الصالحة للزراعة، وتوفر موارد مياه الري من خلال رافد بحر يوسف، فضلاً عن البيئة المناسبة للإنتاج الحيواني، مما يسهم في توفير فرص العمل التى تتناسب وخبرات أهالي الفيوم.

ومن جانبها، قدمت رئيس مجلس إدارة جمعية "الباقيات الصالحات" الشكر لمحافظ الفيوم، لحفاوة استقباله، وتفاعله البناء مع مسئولي الجمعية، وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات من خلال الأطر القانونية، لدراسة وبحث آلية إنشاء مدينة لمرضى الزهايمر على أرض الفيوم، تضم سكنات ذات طراز منزلي للمرضى، ومركز تأهيلي، وآخر بحثي، وأكاديمية للزهايمر، وقاعات للمؤتمرات والمحاضرات، وفندق لإقامة الزوار من عوائل المرضي، بهدف توفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والتغذية العلاجية لمرضى الزهايمر.

وأضافت، أن جمعية "الباقيات الصالحات"، تعمل على التنسيق مع محافظة الفيوم، لافتتاح معهد للتمريض تابع للجمعية، بعد إنهاء الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك، للتخفيف على أبناء المحافظة، وكذا العمل على تنفيذ مشروع زراعي حيواني متكامل بمحافظة الفيوم، يسهم في توفير فرص العمل لأبناء المحافظة، ويعد مورداً قتصادياً لأسرهم، فضلاً عن العمل لافتتاح مقر جديد للجمعية بالمحافظة، لافتة إلى أن جمعية "الباقيات الصالحات" لها العديد من الأنشطة والمشروعات بمختلف المحافظات المصرية.

 

محافظ الفيوم يستقبل وزير التموين لوضع حجر الأساس للمستودع الإستراتيجي للسلع الغذائية

 

محافظ الفيوم يسلم 50 كشكاً بتجهيزاتها للأسر الأولى بالرعاية

 

 

 

 

IMG-20231227-WA0114
IMG-20231227-WA0114

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

موضوعات متعلقة

علماء الأوقاف والأزهر الشريف بالفيوم يواصلون رسالتهم عبر برنامج "المنبر الثابت"

التصريح بدفن جثماني شقيقين لقيا مصرعهما في حريق بمنزلهما بالفيوم

"تعليم الفيوم" ينعى تلميذين توفيا في حادث حريق بمنزلهما

جامعة الفيوم: استمرار فعاليات مشروع التنور المجتمعي وبحث سبل التعاون مع التضامن

وزير التموين ومحافظ الفيوم يضعان حجر أساس المخزن الاستراتيجي للسلع الأساسية

محافظ الفيوم يستقبل وزير التموين لوضع حجر الأساس للمستودع الإستراتيجي للسلع الغذائية

تعليم الفيوم يشارك في ورشة عمل المعلم المتميز الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية

أماني قرني: الفيوم تحصد مركز ثالث جمهورية فى بطولة التايكوندو

ترشيحاتنا

الخطيب ومختار مختار أول الحاضرين بعزاء والدة حسام البدري| شاهد

أول تعليق لـ ترامب على قرار ميشيجان برفض إقصائه من الانتخابات

المقاومة الفلسطينية تطلق النار على مستوطنة قرب بيت أمر شمال الخليل

نزل 130 جنيها..شعبة الذهب تعلن رسميا انخفاض سعر جرام عيار 21 في مصر

بعد موافقة الحكومة.. السجن المشدد ينتظر هؤلاء بسبب تزوير العملات وفقا للقانون

الجبهة تنهار.. الكشف عن موعد نهاية حرب روسيا وأوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 تغييرات بالأهلي..هل يفاجئ كولر فيوتشر بتشكيل ناري يخالف التوقعات في نهائي السوبر؟

بسعر خرافى.. أسماء جلال تثير الجدل بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة

إطلالتها أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من خطوبة فنانة عراقية شهيرة

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

فيديو

كيف تسبب محمد صلاح في غرامة على مدربه يورجن كلوب؟|فيديوجراف

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

ردت بنفسها.. حقيقة إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بـ«الشناوي» /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ