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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

افتتاح معرض الوسائل التعليمية بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الفيوم

نائب رئيس جامعة الفيوم
نائب رئيس جامعة الفيوم أثناء تفقده المعرض

افتتح الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "معرض الوسائل التعليمية بكلية التربية للطفولة المبكرة"، تحت رعاية أ.د ياسر مجدى حتاته رئيس الجامعة.

حضر افتتاح المعرض الدكتورة صفاء أحمد محمد عميد الكلية، والدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتورة  لمياء مصطفي مدير وحدة الوسائل التعليمية، والدكتورة رغدة الصاوي منسق الأنشطة الطلابية بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطالبات، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٧ بالكلية.

أشاد أ.د عاصم العيسوي بالأعمال الفنية والوسائل التعليمية بالمعرض مثمنًا الجهد المبذول من الأساتذة والطالبات في تبسيط المناهج الدراسية للأطفال وتنمية ثقافة إعادة التدوير والمساهمة بأفكار مستحدثة تعود بالنفع على العملية التعليمية.

وأكدت الدكتورة صفاء أحمد عميد الكلية اهتمام الكلية بتدريب الطالبات على عمل وسائل تعليمية وأعمال فنية بخامات مبسطه تسهل استخدام الحواس للطفل، بهدف تنمية مهاراتهم خلال فترة الدراسة للاستفاده بتلك الخبرات بعد التخرج.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة  لمياء مصطفي أن المعرض يتضمن نماذج مختلفة من الوسائل التعليمية مثل الألعاب التعليمية والحركية والمجسمات ولوحات تعليمية وعرائس وأعمال فنية من الصلصال ووسائل إيضاح مبسطة من خامات البيئة.

 

 

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