عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

افتتاح معرض 24 لمجموعة من التشكيليين بجاليرى بيكاسو ايست.. الليلة

صدى البلد

يستعد جاليرى بيكاسو ايست التجمع الخامس لافتتاح معرض فنى جماعى بعنوان 24  لمجموعة من التشكيليين الكبار والشباب، اليوم فى تمام الساعة السابعة مساءً، ومن المقرر أن يستمر حتى 17 يناير المقبل. 

ومن بين الفنانين التشكيليين المشاركين، عبد العزيز الجندى، واحمد شيحا، أحمد أسامة، احمد رومية، علاء ابو الحمد، باهر أبو بكر، دارين جاد، وعفت حسني، السيد عطا، وإيمان أسامة، وفتحي عفيفي، جورج بهجوري، جورج سامح، وجرجس لطفي، حسن عبد الفتاح، هشام عبدالله، ابراهيم غزالة، نجم الدين عمر عبد الظاهر، رانيا ابو العزم، صلاح المليجي، سامح اسماعيل، وائل درويش، ايهاب الاسيوطى. 

يشار إلى أن أحمد شيحا، واحد من أهم الفنانين المعاصرين، فى الساحة الفنية، وقد قدم طوال مشواره الفنى أعمالا فنية حازت على أعجاب الكثير من النقاد وفنانى الحركة التشكيلية، ولد شيحا فى 1945 بالإسكندرية، ودرس الفن فى أكاديمية الفنون الفرنسية بباريس عام 1968، وحصل على عضو نقابة الفنانين التشكيليين، وكذلك جمعية الكتاب والفنانين بأتيلييه القاهرة والإسكندرية، عاش أغلب الوقت ما بين الإسكندرية والولايات المتحدة الأمريكية.

 أما الفنان صلاح المليجى، فهو من أبرز الفنانين التشكيليين، وقد قدم العديد من الأعمال الفنية داخل أوساط الفن، كما أنه شغل العديد من المناصب الفنية المهمة، ولد 7 فبراير 1957، حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة شعبة جرافيك جامعة حلوان 1980، وماجستير فى الفنون الجميلة بعنوان (الصورة الشخصية فى فنون الحفر والطباعة) جامعة حلوان 1988، ودكتوراه الفلسفة فى الفنون الجميلة بعنوان (الرؤية الأسطورية فى أعمال فنانى الجرافيك ) جامعة حلوان 1993.

أما الفنان جورج بهجورى،  فهو رسام الكاريكاتير والفنان التشكيلي العالمي، ويبلغ من العمر 91 عاما وهو من مواليد محافظة الأقصر عام 1932، وتخرج جورج بهجوري في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، وعمل رساما للكاريكاتير في مجلتي روز اليوسف وصباح الخير، وحصل على العديد من الجوائز منها  جائزة الاستحقاق الكبرى من مؤسسة فاروق حسني، والجائزة العالمية الأولى في الكاريكاتير في روما في سنة 1985 و1987، وجائزة الملك عبد الله الثاني للإبداع والآداب والفنون.

 

جاليري بيكاسو الحركة التشكيلية الساحة الفنية الفنان جورج بهجورى الفنانين التشكيليين الملك عبد الله جاليرى بيكاسو أيست جائزة الإستحقاق الكبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

4 صفقات جديدة للزمالك.. وكيل أحمد فتوح يعلن مفاجأة من العيار الثقيل

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

ذروة الأمطار اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة و6 محافظات أخرى

في ذكرى رحيله| موعد كشف النقاب عن السر المخفي حول مكان دفن القذافي بعمق الصحراء.. تفاصيل

مافيش مبادي وقيم.. خالد الغندور يفتح النار على مجلس الزمالك بسبب فتوح

ترشيحاتنا

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

المقاومة تنتصر .. خسائر جديدة في صفوف جيش الاحتلال

سيتراجع بالدبلوماسية أو الحرب.. وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يهدد حزب الله

بيان عاجل من إسرائيل بشأن الحرب وإطلاق سراح الرهائن في غزة

قنبلة نووية.. تحذيرات من قرار أمريكي كارثي بشأن أوكرانيا

جريمة بشعة بسبب هدايا عيد الميلاد في أمريكا | تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تكاليف .. طريقة عمل كيكة البرتقال لأطفالك

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية

بأقل تكاليف.. طريقة عمل بان كيك

فوائد خارقة لتناول اللفت | تعرف عليها

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية

كل ما تريد معرفته عن مشروع تخزين المنتجات الغذائية بـ1.5 مليار جنيه

كيف تسبب محمد صلاح في غرامة على مدربه يورجن كلوب؟|فيديوجراف

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ