افتتاح معرض 24 لمجموعة من التشكيليين بجاليرى بيكاسو ايست.. الليلة

يستعد جاليرى بيكاسو ايست التجمع الخامس لافتتاح معرض فنى جماعى بعنوان 24 لمجموعة من التشكيليين الكبار والشباب، اليوم فى تمام الساعة السابعة مساءً، ومن المقرر أن يستمر حتى 17 يناير المقبل.

ومن بين الفنانين التشكيليين المشاركين، عبد العزيز الجندى، واحمد شيحا، أحمد أسامة، احمد رومية، علاء ابو الحمد، باهر أبو بكر، دارين جاد، وعفت حسني، السيد عطا، وإيمان أسامة، وفتحي عفيفي، جورج بهجوري، جورج سامح، وجرجس لطفي، حسن عبد الفتاح، هشام عبدالله، ابراهيم غزالة، نجم الدين عمر عبد الظاهر، رانيا ابو العزم، صلاح المليجي، سامح اسماعيل، وائل درويش، ايهاب الاسيوطى.

يشار إلى أن أحمد شيحا، واحد من أهم الفنانين المعاصرين، فى الساحة الفنية، وقد قدم طوال مشواره الفنى أعمالا فنية حازت على أعجاب الكثير من النقاد وفنانى الحركة التشكيلية، ولد شيحا فى 1945 بالإسكندرية، ودرس الفن فى أكاديمية الفنون الفرنسية بباريس عام 1968، وحصل على عضو نقابة الفنانين التشكيليين، وكذلك جمعية الكتاب والفنانين بأتيلييه القاهرة والإسكندرية، عاش أغلب الوقت ما بين الإسكندرية والولايات المتحدة الأمريكية.

أما الفنان صلاح المليجى، فهو من أبرز الفنانين التشكيليين، وقد قدم العديد من الأعمال الفنية داخل أوساط الفن، كما أنه شغل العديد من المناصب الفنية المهمة، ولد 7 فبراير 1957، حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة شعبة جرافيك جامعة حلوان 1980، وماجستير فى الفنون الجميلة بعنوان (الصورة الشخصية فى فنون الحفر والطباعة) جامعة حلوان 1988، ودكتوراه الفلسفة فى الفنون الجميلة بعنوان (الرؤية الأسطورية فى أعمال فنانى الجرافيك ) جامعة حلوان 1993.

أما الفنان جورج بهجورى، فهو رسام الكاريكاتير والفنان التشكيلي العالمي، ويبلغ من العمر 91 عاما وهو من مواليد محافظة الأقصر عام 1932، وتخرج جورج بهجوري في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، وعمل رساما للكاريكاتير في مجلتي روز اليوسف وصباح الخير، وحصل على العديد من الجوائز منها جائزة الاستحقاق الكبرى من مؤسسة فاروق حسني، والجائزة العالمية الأولى في الكاريكاتير في روما في سنة 1985 و1987، وجائزة الملك عبد الله الثاني للإبداع والآداب والفنون.