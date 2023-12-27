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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

روبرت أيان هاملتون.. عاش حياة صعبة بسبب زوجته ودمره السرطان

صدى البلد

روبرت أيان هاملتون هو كاتب وناقد أدبي وشاعر وناشر ومحرر بريطاني.. ولد في 24 مارس عام 1938. يعتبر مؤسس ورئيس تحرير مجلة "ذا ريفيو"، التي أثرت بشكل كبير في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

ذا ريفيو

أسس هاملتون مجلة "ذا ريفيو" التي نشرت العديد من الأعمال القصيرة والطويلة لمجموعة متنوعة من الكتاب المشهورين. في عام 1964، نشرت المجلة مجموعة من قصائده تحت عنوان "التظاهر بعدم النوم"، وكانت هذه المجلة تحتوي على ثلاثة كاسات، وكانت الكراسة رقم 13 منها.. استمرت المجلة في النشر لمدة عشر سنوات حتى توقفت في عام 1972.

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بعد توقف مجلة "ذا ريفيو"، اتجه هاملتون إلى الكتابة الحرة. أصدر مجلة ثانية بعنوان "ذا نيو ريفيو" في عام 1974، ولكنها توقفت بعد أربع سنوات ونصف. 

 

كتب هاملتون أيضًا مجموعة شعرية بعنوان "الزيارة"، التي نشرتها دار النشر آند فابر. تحدث فيها عن الصعوبات التي واجهها في حياته، مثل مرض زوجته الأولى النفسي، بعد وفاة صديقه الكاتب روبرت لويل، كتب هاملتون سيرة حياة له، ولقد استقبلت هذه السيرة بترحاب واسع في الأوساط الأدبية، مما دفعه لمواصلة كتابة السير.

أعماله:

من أعماله المعروفة "التظاهر بعدم النوم"، "العودة"، "خمسون قصيدة"، "غازا إيطاليا"، "موهبة سجينة: حياة ماثيو أرنولد الشعرية"، "المشكلة مع المال"، و "ضد النسيان: حياة بعض شعراء القرن العشرين".

توفي أيان هاملتون في 27 ديسمبر عام 2001، عن عمر يناهز 63 سنة، بسبب مرض السرطان.

روبرت أيان هاملتون الحرب العالمية الثانية القرن العشرين مجموعة شعرية مرض السرطان

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