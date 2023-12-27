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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ماذا بنى مصمم برج إيفل لمصر؟.. تفاصيل مدهشة

صدى البلد

اشتهر المهندس الفرنسي غوستاف إيفل، المولود في 15 ديسمبر 1832 في مدينة ديجون الفرنسية، ببناء أشهر برج في العالم، وكانت له علاقة خاصة "معدنية" بمصر، ولكن تفاصيل هذه العلاقة تكاد تكون معروفة بصعوبة للقارئ الذي يطلع على سيرته. 

 أعمال غوستاف إيفل في مصر

يُذكر أن المهندس الألماني الأصلي قام ببناء جسري أبو العلا ونجع حمادي، بالإضافة إلى منارة رأس غارب. 

كما قام ببناء جسر معلق في حديقة "سراي الجيزة" قبل تحويلها إلى حديقة حيوانات، وقد قام أيضًا ببناء 33 عربة قطار معدنية، ولكن الأهم من ذلك كله كان بناء القاعدة المعدنية لتمثال الحرية في نيويورك.

غوستا ايفل 

كان من المقرر أن يتم نصب التمثال عند مدخل قناة السويس، لأنه يمثل رمزًا للفلاحة المصرية العملاقة، وقد أُشير إلى ذلك في تقرير نشرته "العربية.نت" في 26 أكتوبر 2011، والذي ذكر أن صاحب الفكرة عرضها على الخديوي إسماعيل، ولكنه لم يتمكن من توفير تكاليفها، وبالتالي قدمتها فرنسا كهدية للأمريكيين.

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يمر اليوم ذكرى مرور 100 عام على وفاة غوستاف إيفل في 27 ديسمبر 1923 في منزله في باريس يعرفون هذه المعلومات. ومن بين تلك التفاصيل، بنى إيفل جسرًا يُعرف بجسر "أبو العلا"، والذي تم افتتاحه في عام 1912 لربط حي الزمالك بحي بولاق أبو العلا، وتم هدمه في عام 1998 لبناء جسر جديد، وتم تحويل الجسر القديم إلى خردة.

غوستاف إيفل

قليلون أيضًا يعلمون أن اسم عائلة غوستاف إيفل الحقيقي لم يكن "إيفل"، بل تم تغيير الاسم لصعوبة نطقه باللغة الفرنسية، حيث كان اسمه الألماني الحقيقي هو ألكساندر غوستاف بونيكهاوزن، ولم يحتوي على "إيفل" تمامًا.

إيفل تمثال الحرية حديقة حيوان غوستاف ايفل قناة السويس

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