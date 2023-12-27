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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استعدادًا للحرب .. قرار عسكري عاجل من زعيم كوريا الشمالية

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونج أون أمر الجيش وصناعة الذخيرة وقطاع الأسلحة النووية بتسريع الاستعدادات للحرب لصد ما وصفها "بتحركات مواجهة" غير مسبوقة من جانب الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق أدانت وزارة الدفاع الكورية الشمالية، ما وصفته بالتحركات العسكرية المتهورة التي يقوم بها "بلطجية" في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وذلك بعد دقائق فقط من إعلان سول عن إطلاق بيونج يانج المسلحة نوويًا صاروخًا.

وأشار بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى وصول الغواصة الأمريكية (ميزوري) التي تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية باعتباره أحدث تحرك يُثبت أن واشنطن تفكر في حرب نووية.

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والثلاثاء ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بدأ اجتماعا مهما للحزب الحاكم في البلاد، مما يمهد لكشف النقاب عن القرارات السياسية للعام الجديد.

وعادة ما تصدر إعلانات سياسية مهمة خلال الاجتماع الذي يشارك فيه مسؤولو الحزب والحكومة ويستمر لمدة أيام. وفي وقت سابق، نشرت وسائل الإعلام الحكومية خطاب كيم بمناسبة رأس السنة الجديدة.

كوريا الشمالية كيم جونج أون الولايات المتحدة بيونج يانج

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