مترو الأنفاق يمد ساعات التشغيل اليوم.. تعرف على مواعيد آخر القطارات

قررت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، مد ساعات عمل المترو لمدة ساعة، وذلك خلال أيام الخميس فقط من شهر ديسمبر الجاري.

وينشر صدى البلد مواعيد قيام آخر قطارات مترو بالخطوط الثلاثة اليوم الخميس بعد زيادة ساعات العمل:

مواعيد قيام آخر قطار مترو بالخطوط الثلاثة



- قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان فى تمام الساعة 12:40 صباحا.



- قيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة فى تمام الساعة 12:35 صباحا .



- قيام آخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة فى تمام الساعة 12:55 صباحا.



- قيام آخر قطار من محطة المنيب فى تمام الساعة 1:05 ص.



- قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في اتجاه الكيت كات 12:31 صباحا.



- قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 1:05 ص.



- يقابل آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 1:25 صباحا .



- يقابل آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر فى تمام الساعة الواحدة صباحا .



- سيتم مقابلة آخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة الواحدة صباحا .