محافظ الدقهلية يتابع جهود شركة مياه الشرب للتعامل الفوري مع الأمطار

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود شركه مياه الشرب والصرف الصحي من خلال التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار بالدفع بعدد كبير من سيارات كسح وشفط المياه بمدينة المنصوره وعدد من مدن المحافظة.



وأكد المحافظ، أنه منذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار الكثيفة علي مدن المحافظة تم علي الفور الدفع بمعدات الوحدات المحلية وشركه المياه لكسح وشفط المياه من شوارع المحافظة، حيث تم التعامل الفوري بتنفيذ أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بنطاق مدن المنصورة و طلخا وبلقاس وجمصة وذلك من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.



وأوضح "مختار"، أن هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه لمتابعة تواجد تجمعات امطار وسرعة التعامل الفوري معها عملا علي راحة المواطنين.



وأكد المحافظ على أهمية متابعة تنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية، مشيرا لضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وشركة مياة الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين علي مستوي المحافظة.



وكان " محافظ الدقهلية " قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم في هذا الشأن...

والجدير بالذكر انه قد تعرضت مساء أمس مدن المنصورة وطلخا وبلقاس وجمصه لسقوط الامطار المتوسطة والخفيفة وقد تمت علي الفور اعمال شفط وكسح تجمعات مياه الامطار بكافة المناطق بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي باشراف ومتابعة السادة رؤساء المدن والمراكز والسادة نواب رؤساء المدن والمراكز هذا وتتواصل اعمال كسح وشفط تجمعات الامطار بكافة المناطق حتي يتم رفع كافة تجمعات المياه بالكامل من كافة الانحاء ..

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