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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعثة حقوق الإنسان: تم توثيق جميع الانتهاكات الإسرائيلية بقطاع غزة

غزة
غزة

أكد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان للقاهرة الإخبارية، أنه تم توثيق جميع الانتهاكات الإسرائيلية التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.


 وتابع رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان أن: سنقدم كل الأدلة التي تثبت الانتهاكات الإسرائيلية للمحاكم الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب ووقف العدوان على غزة.

وقد أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفقًا لفضائية “القاهرة الإخبارية”، إذ قالت الخارجية الفلسطينية إن سكب عناصر “بن غفير” مواد حارقة على أسرة الرشايدة جريمة تطهير عرقي متواصلة للتجمعات البدوية.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات جرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين خاصة التحريض المتواصل والمستمر لارتكاب المزيد من الجرائم الذي يمارسه الوزيرين المتطرفين "بن غفير وسموتريتش" اللذان يوفران الدعم والحماية والتشجيع لميليشيات المستوطنين وتزويدهم بالأموال والأسلحة اللازمة لارتكابها ضد المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة أن حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال توفر الغطاء والمظلة لتلك الجرائم وتستخف بالمواقف الدولية والأمريكية التي تطالبها بوقف الاستيطان ولجم وتفكيك ميليشيات المستوطنين المسلحة ووقف ارهابها ضد المواطنين الفلسطينيين لإدراكها بعدم جدية تلك المواقف خاصة أنها لا ترتبط بأي إجراءات أو أفعال رادعة أو عقوبات تجبر دولة الاحتلال على تفكيك تلك الميليشيات ورفع الحماية عنها وتجفيف مصادر تمويلها. في هذا الإطار توضح الوزارة أن مخططات الحكومة الإسرائيلية تعمق من حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة.
 

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