تنفيذ 2296 مشروع تمكين اقتصادي بالغربية

أعلنت جمعية الأورمان تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية تنفيذ عدد2,296مشروعًا تنمويًا لأصحاب المشاريع متناهية الصغر والأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة الغربية منذ بداية العمل فى النشاط إلى الان.



وقال أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، ان مشاريع التمكين الاقتصادى تعمل على الحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، مؤكدًا على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن جمعية الأورمان قدمت أكثر من 2,296 مشروع لتمكين اقتصادي على الأرض فى محافظة الغربية، موضحًا أن المشروعات لا ترتبط بمجال معين، وإنما تتم دراسة كل حالة ويتم تنفيذ المشروع طبقًا للبيئة، وحسب قدرات المستفيد، وخبرته، بالإضافة إلى تأهيله ومتابعة المشروع على الأقل 3 سنوات.

وأردف: "التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة هي الحل، ووصلت لنسبة نجاح 90% من المشروعات، بسبب تقديم الدعم بطريقة علمية، ودراسة جدوى للمشروع، ومتابعة دورية لها لحل أي مشاكل قد تعوق استمرار المشروع وتطويره.

ولفت إلى أن كل مشروع من المشروعات الصغيرة يوفر على الأقل فرصتي عمل، ومن بين المشروعات أكشاك بيع البضاعة لذوي الهمم، ومشروعات صغيرة للمرأة المعيلة كبيع خضار أو فاكهة أو خياطة، مضيفا ان الجمعية تساعدها في الحصول على دورة تدريبية سواء حرفية أو صناعية أو خدمية".

مشيرا إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الغربية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.