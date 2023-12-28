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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية| فرص مهيأة للأمطار في أنحاء المملكة.. الجيش الإسرائيلي يعلن مصرع 3 من جنوده وارتفاع عدد قتلاه

صحف السعودية
صحف السعودية
  • الفرص مهيأة للأمطار في جميع أنحاء المملكة السعودية
  • حرس الحدود يحبط محاولة تهريب أكثر من (1.6) طن من مادة الحشيش المخدر بمنطقة نجران
  • بذريعة تحويلات لـ«حماس»... إدراج 5 شركات صرافة بالضفة على القوائم السوداء
  • الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده في غزة

 

اهتمت الصحف السعودية بعدة أحداث محلية وعالمية.

وجاء في صحيفة “الرياض” توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية تمتد إلى الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأضافت الأرصاد السعودية في تقريرها، أنه من أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المناطق، هطول أمطار رعدية غزيرة، وسحب رعدية، وطقس غائم جزئيا، وطقس صحو.

كما أعلنت الأرصاد السعودية عن وقوع بعض المحافظات في عدة مناطق وهي المدينة المنورة، وحائل، والباحة، ومكة المكرمة، والجوف ضمن الإنذار الأحمر.

وجاءت درجات الحرارة في المحافظات السعودية كالتالي:

مكة المكرمة: العظمى 28 - الصغرى 22
المدينة المنورة: العظمى 25 - الصغرى 19
الرياض: العظمى 26 - الصغرى 14
الدمام: العظمى 26 - الصغرى 16
أبها: العظمى 20 - الصغرى 8

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وجاء في نفس الصحيفة أن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، اليوم الخميس، صرح بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في محافظة شرورة بمنطقة نجران أحبطت محاولة تهريب طن و(693) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف القريني أن القوات قبضت على المشاركين في تهريبها، وهم مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنان، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

‎وأهابت الجهات الأمنية بالمملكة بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وجاء في صحيفة “الشرق الأوسط”، أن هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن وزير الدفاع، قالت إنه تم تصنيف 5 محلات صرافة في الضفة الغربية إرهابية ومصادرة 10 ملايين شيكل منها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 3 عسكريين في معارك وسط وجنوب قطاع غزة ليصل إجمالي قتلاه المعلن منذ 7 أكتوبر إلى 501.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إصابة 18 شاب بينها 13 برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدنا عدة بالضفة الغربية.

ونقلت نفس الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي، أعلن اليوم، الخميس، مصرع 3 عسكريين في معارك وسط وجنوب قطاع غزة ليصل إجمالي قتـ.ـلاه المعلن منذ 7 أكتوبر إلى 501.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إصابة 18 شاباً بينها 13 برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدنا عدة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت بعد منتصف ليل أمس، الأربعاء، مخيم "عين السلطان" ومدينة أريحا، وأطلقت الرصاص الحي، واعتقلت مواطنين اثنين أحدهما طبيب.

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