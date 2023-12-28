الخارجية الروسية: الأوضاع بقطاع غزة كارثية في ظل نقص الخدمات والغذاء والدواء

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يفيد، بأن الخارجية الروسية، قالت إن الأوضاع بقطاع غزة كارثية في ظل نقص الخدمات والغذاء والدواء.



وأوضحت الخارجية الروسية، أن موسكو تواجه صعوبات في إجلاء المواطنين الروس من غزة ونعمل على تقديم المساعدات اللازمة لهم.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد 8 في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى الأمل في خان يونس، اليوم الخميس.



وفي سياق آخر، قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن وزير الدفاع: "تصنيف 5 محلات صرافة في الضفة الغربية إرهابية ومصادرة 10 ملايين شيكل منها".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 3 عسكريين في معارك وسط وجنوب قطاع غزة ليصل إجمالي قتلاه المعلن منذ 7 أكتوبر إلى 501.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إصابة 18 شابا بينهم 13 برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامهم مدنا عدة بالضفة الغربية.



