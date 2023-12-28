القاهرة الإخبارية تعرض "فيديوجراف" عن خسائر القطاع الخاص الفلسطينى

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية "فيديوجراف" عن خسائر القطاع الخاص الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي، بحسب جهاز الإحصاء في فلسطين، وجاءت الخسائر كالتالي:-

1.5 مليار دولار خسائر القطاع الخاص منذ بدء العدوان.

25 مليون دولار متوسط الخسائر اليومية للقطاع منذ 7 أكتوبر.

الخسائر بالممتلكات والأصول الثابتة لم يتم احتسابها حتى الآن.

القطاع الخاص في فلسطين يمتلك نحو 176 ألف منشأة.

غزة تضم 56 ألفًا من منشآت القطاع الخاص و120 ألفًا بالضفة.

عدد العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني 522 ألف عامل.

89 % من إجمالي العاملين في قطاع غزة توقفوا عن العمل.

توقف معظم منشآت القطاع الخاص في قطاع غزة بشكل كامل.

29 % من منشآت القطاع الخاص في الضفة الغربية تأثرت سلبيًا.