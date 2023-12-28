تطور مفاجئ|مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أبواب الأهلي في يناير

يرتبط اسم وسام أبو علي، مهاجم نادي سيريس السويدي، بالانضمام إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويأتي ذلك لحل أزمة النادي في الجانب الهجومي، خاصةً مع قلق المدرب مارسيل كولر من أداء أنتوني موديست وعدم رضاه عن صلاح محسن.

تقارير تشير إلى أن الأهلي يستعد لدفع مبلغ يصل إلى مليون ونصف دولار للتعاقد مع وسام أبو علي اي ما يعادل ٧٥ مليون مصري لضم اللاعب.

وفي حال تحقيق هذا التعاقد، سيتم قيده كلاعب محلي بموجب لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، نظرًا لحمله الجنسية الفلسطينية.

أحمد شوبير أكد أنه في حال تم التعاقد مع وسام أبو علي، سيتم قيده كلاعب محلي وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

يأتي هذا التحرك في إطار جهود الأهلي لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية وتحقيق الاستقرار في الخط الهجومي.

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تشكيلة الفريق في مواجهة مودرن فيوتشر بنهائي كأس السوبر المصري بالإمارات. ويتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول

الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا

ويواجه الأهلي مودرن فيوتشر في نهائي السوبر المصري بدون محمد الشناوي وياسر إبراهيم في التشكيلة، وذلك بعد فوزه في المباراة السابقة على سيراميكا كليوباترا.

تردد القناة الناقلة للمباراة

ستكون مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي ومودرن فيوتشر قابلة للمشاهدة عبر شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية وقناة "أون تايم سبورتس". إليك ترددات القنوات:

قناة أون تايم سبورت 1:

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة أون تايم سبورت 2:

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة أبوظبي الرياضية: