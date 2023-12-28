عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطور مفاجئ|مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أبواب الأهلي في يناير

صدى البلد

يرتبط اسم وسام أبو علي، مهاجم نادي سيريس السويدي، بالانضمام إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويأتي ذلك لحل أزمة النادي في الجانب الهجومي، خاصةً مع قلق المدرب مارسيل كولر من أداء أنتوني موديست وعدم رضاه عن صلاح محسن.

تقارير تشير إلى أن الأهلي يستعد لدفع مبلغ يصل إلى مليون ونصف دولار للتعاقد مع وسام أبو علي اي ما يعادل ٧٥ مليون مصري لضم اللاعب.

 وفي حال تحقيق هذا التعاقد، سيتم قيده كلاعب محلي بموجب لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، نظرًا لحمله الجنسية الفلسطينية.

أحمد شوبير أكد أنه في حال تم التعاقد مع وسام أبو علي، سيتم قيده كلاعب محلي وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

 يأتي هذا التحرك في إطار جهود الأهلي لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية وتحقيق الاستقرار في الخط الهجومي.

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تشكيلة الفريق في مواجهة مودرن فيوتشر بنهائي كأس السوبر المصري بالإمارات. ويتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

  • حراسة المرمى: مصطفى شوبير
  • الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول
  • الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، إمام عاشور
  • الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا

ويواجه الأهلي مودرن فيوتشر في نهائي السوبر المصري بدون محمد الشناوي وياسر إبراهيم في التشكيلة، وذلك بعد فوزه في المباراة السابقة على سيراميكا كليوباترا.

 

تردد القناة الناقلة للمباراة 

ستكون مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي ومودرن فيوتشر قابلة للمشاهدة عبر شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية وقناة "أون تايم سبورتس". إليك ترددات القنوات:

قناة أون تايم سبورت 1:

  • التردد: 10853
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة أون تايم سبورت 2:

  • التردد: 11861
  • الاستقطاب: رأسي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة أبوظبي الرياضية:

  • التردد: 12091
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500

 

 

 

وسام أبو علي نهائي السوبر المصري مودرن فيوتشر موديست مصطفى شوبير مروان عطية محمد عبد المنعم محمود كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

تسبب العمى| حركة في الصلاة حذر منها النبي.. إياك أن تفعلها

30 مليوناً تحرم الأهلي من الصفقة المنتظرة.. واللاعب يغير وجهته للزمالك

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

لحظة بلحظة.. مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

نداء عاجل من حماس للدول العربية للتضامن مع غزة في رأس السنة

علاقته بالسيدات متعددة.. حجز محاكمة المتهمين بقت.ل طبيب التجمع

دعاء المطر المستجاب.. يوسع رزقك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

انفجارات عنيفة تهز حيفا بسبب مسيرة أطلقت من لبنان

عمرو الليثي: التحديات أمام وسائل الإعلام كثيرة.. ومواجهتها تتطلب مهارات مُستحدثة يوميًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

فيديو

المساكنة مفيدة ولكنها حرام شرعا.. منة عرفة تتصدر التريند بتصريحات جريئة

إلغاء الكريسماس.. مول هولندي يدعو زائريه لدعم غزة بطريقة مثيرة| شاهد

عرض خليجي.. هل يرحل أحمد عبد القادر عن الأهلي؟ |فيديوجراف

سرقوا حتى الأغاني.. أصدقاء جندي إسرائيلي مصاب يواسونه بأغنية لفضل شاكر| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ