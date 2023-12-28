الهلال الأحمر الفلسطيني: ندين قصف الاحتلال محيط مستشفى الأمل في خان يونس

أعرب الهلال الأحمر الفلسطيني عن قلقه إزاء سلامة طواقمنا في مستشفى الأمل بعد الاستهداف الخامس لمحيطه في أقل من أسبوع، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية".

وبحسب عاجل "القاهرة الإخبارية" فإن الهلال الأحمر الفلسطيني يدين قصف الاحتلال قرب مستشفى الأمل التابع لنا في خان يونس، مما أدى إلى استشهاد 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين.

وقد أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، على ضرورة تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محكمة جرائم الحرب وفي مقدمتهم المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الإحتلال وأعضاء حكومته كافة وكذلك الضباط الإسرائيليين الذين إرتكبوا جرائم الحرب ضد شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس.

وطالب فتوح، خلال كلمته في الجلسة الخاصة للبرلمان العربي حول فلسطين، والتي عقدت اليوم بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، طالب الدول العربية المقتدرة مالياً توفير شبكة الأمان المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية المقره في أكثر من قمة عربية، خاصة في ظل قرصنة الإحتلال بمصادرة أموال ومستحقات شعبنا الفلسطيني كما نطالبها بكفالة الأطفال الايتام بسبب القتل الاسرائيلي.