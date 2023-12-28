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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة نجم سلة الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

الأهلي
الأهلي

أعلن الناقد الرياضي عمرو الدردير إصابة عمرو زهران لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني لكرة السلة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع الفراعنة في منافسات البطولة العربية المقامة حاليا بالقاهرة.

وكتب الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "اصابة زهران لاعب الأهلي في السلة بالرباط الصليبي، الف سلامة وان شاء الله ترجع افضل من الأول"

وتغلب منتخب كرة السلة رجال على نظيره الكويتي بنتيجة 92-41، في إطار ثانى أيام منافسات البطولة العربية، المقامة حاليًا في صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وتستمر حتى 3 يناير المقبل بمشاركة 9 منتخبات.

 

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