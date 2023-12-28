توجيه الشكر | تعرف على أول الراحلين عن الأهلي فى يناير

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن هناك اجتماع سيحدث مع مجلس النادي الأهلي وشركة الكرة بجانب لجنة التخطيط بالفريق، لمناقشة بعض الأمور الخاصة داخل النادي.

وقال كريم شحاتة خلال تصريحات تلفزيونية "اجتماع سيحدث خلال الفترة المقبلة، من أجل مناقشة موقف المهاجم الفرنسي أنتوني موديست في الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف:" مسؤولو النادي الأهلي كان لديهم رغبة في استمرار اللاعب مع الفريق، قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية، التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية".

وتابع:"ولكن مع عدم ظهور اللاعب، ومنحه البطاقة الحمراء، وعدم مشاركته مع الفريق في البطولة، تعقد موقف استمرار اللاعب مع الفريق".

واختتم:" الاجتماع سيشهد موقف السويسري مارسيل كولر بشأن استمرار اللاعب من عدمه، ولكن القرار الأقرب هو توجيه الشكر للاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ".