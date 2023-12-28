خلصت |إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن النادي الأهلي، أنهى اتفاقه عمر كمال عبد الواحد للانضمام إلى النادي الأهلي منذ فترة طويلة، بعد منح كولر موافقته على إتمام الصفقة.

وقال كريم حسن شحاتة فى تصريحات تلفزيونية، "عمر كمال عبدالواحد مخلص كل شئ مع النادي الأهلي منذ فترة كبيرة، بعد موافقة السويسري مارسيل كولر على ضم اللاعب.

وأضاف:" إدارة النادي الأهلي لم تنهي الصفقة حتى الآن، بسبب تباين بعض الآراء داخل شركة الكرة ولجنة التخطيط بأن اللاعب سينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري، الأفضل إتمام صفقة تبادلية بدلًا من دفع مبلغ مالي”.

وأردف:" اللاعب يمتلك أكثر من عرض أبرزهم من الزمالك وبيراميدز وعدة أندية أخرى تريد التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة "

واختتم:" هناك اجتماع سيحدث مع مجلس إدارة النادي الأهلي الفترة المقبلة مع لجنة الكرة وكولر بشأن مناقشة بعض الأمور التي تخص دعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".