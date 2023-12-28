علاء ميهوب يتحدى الأهلي قبل نهائي السوبر المصري.. ماذا قال؟

علق علاء ميهوب مدير الكرة في نادي فيوتشر، على مواجهة الفريق مساء اليوم الخميس أمام الأهلي، في إطار نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

وقال ميهوب في تصريحات تليفزيونية: "نهائي السوبر مهم جدًا بالنسبة لكل منظومة فيوتشر.. سنواجه فريقا عظيمًا مثل الأهلي، لكننا نملك طموح الفوز باللقب".

وأضاف: "الفوز بالسوبر حق مشروع نسعى إلى تحقيقه، رغم أننا سنلتقي الأهلي الذي يملك خبرة كبيرة في حصد البطولات".

وواصل حديثه: "فيوتشر يملك لاعبين يعرفون معنى البطولة، ولديهم طموح ورغبة في الوصول إلى أقصى حد ممكن في كل المسابقات".

ثم أردف: "نقترب خطوة من التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية، ونسير بخطى جيدة في الدوري المصري، وها نحن في نهائي السوبر، وتلك أشياء إيجابية عديدة".

قبل أن يختتم: "نفكر في تحقيق اللقب فقط.. نعرف أننا سنواجه فريقًا بحجم الأهلي، لا أريد أن أطيل في الحديث عن المنافس لأن شهادتي فيه مجروحة، لكننا في النهاية سنخوض مباراة مدتها 90 دقيقة وكل شيء بها وارد".

يشار إلى أن نهائي السوبر المصري بين الأهلي وفيوتشر يقام على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة.