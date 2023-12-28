رفقة ابنها.. زوجة نجم الأهلي تثير إعجاب المتابعين

حرصت مريم زيني زوجة التونسي علي معلول لاعب الأهلي علي مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت مريم، بإطلالة جذابة رفقة ابنها مرتدية توب انيق أحمر اللون ووضعت بعض اللمسات الناعمة من المكياج الذي أبرز جمال ملامحها، مع تسريحة شعر مميزة ابرزت جمال ملامحها.

تعتبر زوجة نجم النادي الأهلي، مريم زيني، من المشاهير الذين يحرصون على مشاركة متابعيهم عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بأبرز الصور والإطلالات المتنوعة.

ويلتقي النادي الأهلي، فريق فيوتشر، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، في نهائي كأس السوبر المصري، وسط غيابات مؤثرة في الفريق الأحمر، أهمها الشناوي حارس المرمى الأول للأهلي ومنتخب مصر، وكذلك ياسر إبراهيم المدافع الدولي.