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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات مرورية تزامنا مع إنشاء كوبري مشاة بمحور الشهيد في القاهرة

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيد الأعمال الخاصة لتنفيذ أعمال رفع الكمر الخرسانى لإنشاء كوبرى مشاة بمحور الشهيد بالطريق المتجه إلى مناطق مستشفى الشرطة بمدينة نصر .

 

مما يستلزم إجراء تحويلة مرورية فالإتجاه القادم من محور شينزو آبى إتجاه مناطق مستشفى الشرطة الدوران والعودة تجاه محور شينزو آبى فيميناً شارع الوفاء والأمل فيميناً كوبرى أحمد أبو النجا فمنزل الشهيد إتجاه مناطق مستشفى الشرطة.

 

على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 29/12/2023 من الساعة 2 صباحاً "بعد منتصف الليل" حتى الخامسة صباحاً نفس اليوم لمدة (ثلاث ساعات).

 

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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