كارثة على النظام الاقتصادي.. قرار أمريكي وشيك يهدد بتدمير الدولار

قال روبرت شيلر، الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل والأستاذ بجامعة ييل، إن مكانة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية ستتعرض للخطر إذا صادر الغرب الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، قال شيلر، إن مصادرة الأصول من شأنه أن يمنح المجتمع العالمي، وخاصة البلدان التي تحويل مدخراتها إلى دولارات وبالتالي وضع هذه المدخرات في أيدي العم سام الجديرة بالثقة، سبباً للتشكيك في العملة الأمريكية.

وأضاف: “إذا فعلت أمريكا هذا بروسيا اليوم… فيمكنها أن تفعل ذلك بأي شخص غدًا”.

الخطوة الأولى نحو التخلص من الدولار

وحذر الخبير الاقتصادي من أن هذا سيدمر هالة الأمن التي تحيط بـ الدولار الأمريكي وسيكون الخطوة الأولى نحو التخلص من الدولار، وهو ما يميل إليه الكثيرون بثقة متزايدة، من الصين إلى البلدان النامية، ناهيك عن روسيا نفسها.

وأوضح قائلاً: “لا أستطيع أن أقنع نفسي بأن مصادرة الأصول الروسية هي الطريقة الصحيحة”.

وأضاف شيلر أنه “بالإضافة إلى أن ذلك سيكون تأكيدا للزعيم الروسي على أن ما يحدث في أوكرانيا هو حرب بالوكالة، فإنها يمكن أن تنقلب للمفارقة ضد أمريكا والغرب بأكمله”، مضيفا أن الوضع من المرجح أن يتحول إلى كارثة على النظام الاقتصادي الحالي الذي يهيمن عليه الدولار الأمريكي.

وبشكل عام، قال الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، إنه على الرغم من أنه يرى بعض الأساس الأخلاقي لاستخدام الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا، إلا أن هناك الكثير من المخاطر والكثير من الأشياء المجهولة فيما يتعلق بتأثير مثل هذا الإجراء.

يشتهر شيلر بأبحاثه في الأسواق المالية والابتكار المالي والاقتصاد السلوكي والاقتصاد الكلي والعقارات. وفي عام 2011، تم اختياره كأحد “50 شخصًا الأكثر تأثيرًا” في بلومبرج في التمويل العالمي، وفي عام 2013، حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد لتحليله التجريبي لأسعار الأصول في عام 2013.