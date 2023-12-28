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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 28-12-2023

صدى البلد

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 28-12-2023، في البنوك العاملة في مصر للشهر التاسع على التوالي.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، سعر الدولار اليوم الخميس 28-12-2023، والذي شهد استقراراً، ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك سايب مستوى صرف بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك البركة
ووصل سعر الدولار في بنك البركة إلى قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في ميد بنك
سجل سعر الدولار في ميد بنك قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في  بنك القاهرة
وسجّل سعر الدولار في بنك القاهرة بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وسجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
وسجّل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بختام تعاملات البنوك اليومية.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
وسجّل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري. 

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