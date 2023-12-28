مصطفى بكري: ارتفاع الذهب والدولار غير المسبوق مؤشر خطير

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرقابة الادارية وجهت ضربات موجعة لعدد من الفاسدين خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الجهات الرقابية تعمل على محو كافة أشكال الفساد.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن ارتفاع الذهب والدولار غير المسبوق مؤشر خطير، مؤكدا أن المضاربات والتلاعب هو ما سبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.



جهد كبير للرئيس

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الشعب المصري أثبت انه شعب واع ومدرك حجم التحديات، مؤكدا أنه يجب أن تعمل جميع المؤسسات والجهات بحجم يوازي الجهد الكبير للرئيس.