مصرع شخص صعقا بالكهرباء داخل منزل بالدقهلية

لقى شخص مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي نتيجة لمسه سلك كهرباء بمنزله بعزبة الجمال التابعة لمركز بالدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة المنصورة بوصول شاب يدعى عبدالله محمود احمد 26 عامًا و مقيم بعزبة الجمال التابعة للمركز المنصورة مصابًا بحالة إعياء وتوفي عقب وصوله ادعاء صعق كهربائي.



انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وبسؤال أهله تبين أن المتوفى أثناء تواجده بالمنزل لمس سلك كهرباء وصعقه التيار الكهربائي.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .