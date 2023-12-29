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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معنديش استعداد بنتي التانية تضيع.. والد نيرة أشرف يشكر الداخلية لهذا السبب

شقيقة نيرة أشرف
شقيقة نيرة أشرف

علق أشرف غريب، والد شروق شقيقة نيرة، على واقعة تعرض ابنته للتهديد بالقتل من قبل أحد الأشخاص، بإرسال رسائل على هاتف والدها، تفيد بإنهاء حياتها مثل شقيقتها نيرة.

وأضاف والد شروق شقيقة نيرة، خلال تصريحات تلفزيونية: "أنا معنديش استعداد بنتي التانية تضيع مني فلازم صوتي يوصل لكل الدنيا عشان الناس كلها تقف جنبي وأحافظ على بنتي التانية".

ووجه والد نيرة أشرف، الشكر إلى وزارة الداخلية على جهودها في كشف ملابسات الواقعة والقبض على المتهم خلال 48 ساعة، مشيدا بحسن تعامل واهتمام ضباط قسم الهرم بالبلاغ والتحرك بسرعة شديدة لضبط المتهم.
 

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