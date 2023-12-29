انفجارات تهز العاصمة كييف.. تفاصيل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن إعلاما أوكرانيا أعلن سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف.



وأوضح الإعلام الأوكراني أن دوي الانفجارات في مدينة دنيبرو.



وفي وقت سابق قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، إن الإطاحة بحكومة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المدعومة من الغرب هي هدف غير معلن ولكنه “الهدف الأهم والحتمي” لعملية موسكو العسكرية في أوكرانيا.

وقال مدفيديف، عن آفاق محادثات السلام بين موسكو وكييف في عام 2024، إن “العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستستمر العام المقبل مع بقاء أهدافها دون تغيير”.

وأوضح أن “تلك الأهداف تشمل نزع سلاح القوات الأوكرانية ورفض أيديولوجية النازية الجديدة من قبل الدولة الأوكرانية الحالية”.

وقال مدفيديف: “لا يتم الإعلان عن إزالة نظام باندروفيت الحاكم صراحة، لكنه الهدف الأهم والحتمي الذي يجب تحقيقه وسيتم تحقيقه”، في إشارة إلى حكومة زيلينسكي.