أستاذ اقتصاد: جهود كبيرة للدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، إنَّ منطقة غرب القنطرة التي تُنشىء بها الدولة المصرية 11 مشروعاً مختلفاً، تعتبر منطقة واعدة وفي المجمل تضم استثمارات بحجم يفوق مليار دولار التابعة لعدة شركات، لافتاً إلى توقيع اقتصادية قناة السويس عقداً أمس، مع كبرى شركات الصين في منطقة القنطرة غرب الصناعية خطوة هامة في جذب استثمارات أجنبية للمنطقة.

وأضاف «عبد العظيم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميتين سمر الزهيري وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مساحة المشروع ستقام على 120 ألف متر باستثمارات تزيد عن 50 مليون دولار، ما يمثل مؤشر إيجابي لمدى إقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار في مصر.

وتابع أستاذ الاقتصاد، أنَّ المشروع سيوفر 2000 فرصة عمل، ويساهم في جذب مزيد من الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر، وابتداءاً من قرار الرئيس السيسي بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحتى الآن، لا تزال الدولة المصرية تسعى بكل جهد لتهيئة البيئة المناسبة وتوفير الأمن والاستقرار لجذب الاستثمارات الأجنبية.