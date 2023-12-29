325 ألف جنيه.. الأطباء: 49 عضوا وذويهم تقدموا بطلبات لأداء فريضة الحج

كشفت النقابة العامة للأطباء، عن أن 49 طبيبا وطبيبة وذويهم تقدموا بطلبات لأداء فريضة الحج من خلال النقابة وذلك بعد الإعلان عن تنظيم رحلات حج اقتصادي وسياحي لعام 2024.

وقال الدكتور شادي صفوت عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، إن شركة السياحة ستودع المبالغ التي تم تحصيلها من الأطباء والطبيبات وذويهم بحساب وزارة السياحة التي ستقوم بإجراء قرعة لتحديد المقبولين وبالنسبة لمن لم يوافقهم الحظ ستقوم وزارة السياحة باستخراج شيك بمستحقات الطبيب باسمه.

وأضاف صفوت، أن نقابة الأطباء تعاقدت مع شركة السياحة على تنفيذ برنامج سياحي خمسة نجوم يشمل الإقامة بفندق حياه ريجنسي بمكة المكرمة وفندق شذا ريجنسى بالمدينة المنورة، وكذلك برنامج الحج الاقتصادي يشمل الإقامة بفندق فوكو بمكة المكرمة وفندق نسك المدينة بالمدينة المنورة.

ولفت: "تكون الإقامة في مكة من يوم 1 حتى 17 ذو الحجة، ثم الإقامة بالمدينة المنورة من يوم 17 حتى 20 ذو الحجة؛ لرحلة الحج الاقتصادي، ومن 1 إلى 4 ذو الحجة بالمدينة المنورة، ومن يوم 4 إلى 14 ذو الحجة بمكة المكرمة، بالنسبة لرحلة الحج السياحي، شاملة التغذية بالفندقين إفطار وعشاء".

واختتم: “قد تم الاتفاق على سعر 325 ألف جنيه للحج السياحي و195 ألف جنيه للحج الاقتصادي غير شاملة تذاكر الطيران”.