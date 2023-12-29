ثقافة الفيوم تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

شهدت مواقع فرع ثقافة الفيوم عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ برعاية وزارة الثقافة.

وفي السياق، عقد بيت ثقافة طامية محاضرة بعنوان "لغتنا الجميلة"، تحدث فيها حمدي الأمين-مدير مركز المعلومات بالوحدة المحلية بقرية الروضة- قائلا أن اللغة العربية تعد ركنا من أركان التنوع الثقافي والحضاري والفلسفي والتواصل مع مختلف الشعوب، وهي من أكثر اللغات إنتشارا حول العالم؛ إذ يتحدث بها ما يقارب من ٤٠٠ مليون نسمة من سكان العالم، وأضاف أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، كما ساهمت في نقل المعارف والخبرات إلي مختلف دول العالم.

وضمن الأنشطة المقامة بمناسبة الاحتفال بيوم ذوي الإحتياجات الخاصة، بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، اختتم قسم التمكين الثقافي عددا من الورش الفنية لتعليم أساسيات الرسم والتلوين بمدرسة التربية الفكرية، تدريب الفنان أحمد مهنا، إلي جانب المشاركة في عرض نتاج الورش من رسومات الطلاب، في المعرض الختامي بالمدرسة.

من جانب آخر، شهدت مكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان "زواج القاصرات وأثره على المجتمع"، تحدثت فيها مروة محمود عطية-أخصائي ثقافي بالمكتبة- حول أسباب انتشار تلك الظاهرة، وخاصة في قري الريف، ومنها؛ الفقر، وقلة الوعي داخل الأسرة، زيادة عدد الأبناء، موضحة أنه قد يلجأ الأهالي إلي زواج الفتيات مبكرا بسبب العادات المجتمعية، والمفاهيم الخاطئة بدافع الاطمئنان عليهم، وتخفيف أعباء الأسرة المادية، متجاهلين بذلك مخاطر الزواج المبكر على الفتاة بشكل خاص وعلى المجتمع بصفة عامة، لما يترتب عليه من مخاطر عديدة علي صحة الفتاة، إلي جانب المشاكل النفسية التي تتعرض لها، واختتمت حديثها بحوار مفتوح مع الفتيات.

بينما عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة حكي عن قصة " الناقة " تأليف عبد الحميد عبد المقصود، تحدثت فيها شيماء أحمد مسئولة النشاط، عن معجزة من معجزات الأنبياء وهي ناقة نبي الله صالح عليه السلام، فهي تذكرنا بفضل الله علينا أن رزقنا بنعمة العقل في اتباع الرسل والأنبياء وهداية الله لمن يشاء من عباده.

فيما يواصل قسم الفنون التشكيلية بالفرع، ورشة الأشغال الفنية بسلك القطيفة، بمكتبة حي جنوب، تنفيذ إسراء عبد العليم مسئول الفنون التشكيلية بالفرع.

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