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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تخفض الكوليسترول وتقلل خطر الإصابة بالسكر.. فوائد مذهلة للقهوة تعرف عليها

قشور القهوة لها العديد
قشور القهوة لها العديد من الفوائد

تعد القهوة  أحد أكثر المشروبات شعبية في العالم، ويفضلها الكثير من الناس لمذاقها اللذيذ وفوائدها الصحية المحتملة.، كما تحتوي قشور القهوة على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، وكذا العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف. 

لذا فإن القهوة تساعد على اليقظة وتخفيض الكوليسترول وتقلل خطر  الإصابة  السكر والقلق. 

 

تحسين المزاج :

 

وقال الدكتور على ابو عالية استشاري التغذية العلاجية  ، إن  الكافيين الموجود في القهوة يساعد على تحسين التركيز واليقظة،  لهذا يقبل عليها الأشخاص الذين يحتاجون إلى البقاء نشيطين طوال اليوم.

كما أن الكافيين الموجود في القهوة يساعد أيضًا على تحسين المزاج، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.

إضافة إلى أن الكافيين الموجود في القهوة يساعد على زيادة الطاقة، مما يجعلها مشروبًا مثاليًا للأشخاص الذين يشعرون بالتعب أو الخمول.

وقد تساعد القهوة بدون سكر في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض، مثل مرض السكري من النوع الثاني ومرض باركنسون ومرض الزهايمر.

 


 

 تحسين الهضم

وأشار الى  ان  قشور القهوة تحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية مما يساعد على تعزيز الهضم وتقليل فرص الإصابة بالإمساك، ، كما أنها تساعد على امتصاص الماء في الأمعاء، مما يساعد على منع الإمساك.

وتحتوي قشور القهوة  كذلك على كمية جيدة من مضادات الأكسدة التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، بالإضافة إلى ذلك تساعد مضادات الأكسدة على حماية الكوليسترول الجيد في الدم من التلف، مما يساعد على منع تصلب الشرايين.

 

تحتوي قشور القهوة على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، حيث تعمل مضادات الأكسدة على تحييد الجذور الحرة، مما يساعد على حماية الخلايا من التلف ومن ثم تقليل فرص الإصابة بالأمراض.

 

كما أن قشور القهوة مليئة أيضًا بكمية كبيرة من الكافيين، وبالتالي فهو يساعد بشكل كبير على زيادة الطاقة والتركيز ومن ثم فهو منبه رائع ويمكن الاعتماد عليه بشكل كبير.

كما  تساعد قشور القهوة عند استعمالها  بشكل موضعي على التخلص من خلايا الجلد الميت وتحسين ملمس البشرة، وبالتالي يتم استخدامه عن طريق وضع قشر القهوة مع الزيوت أو السكر ثم استخدامه على البشرة في حركات دائرية.



الآثار الجانبية :

على الرغم من فوائد القهوة بدون سكر، إلا أنها قد تسبب بعض الآثار الجانبية، ومنها:

 

قد يؤدي الكافيين الموجود في القهوة إلى الأرق والقلق، خاصةً إذا تناول في وقت متأخر من اليوم.

وقد يؤدي الكافيين الموجود في القهوة إلى العصبية، خاصةً عند الأشخاص الذين يعانون اضطرابات القلق. ، وقد يؤدي الكافيين الموجود في القهوة إلى اضطراب المعدة، مثل الغثيان والقيء.

وقد يؤدي الكافيين الموجود في القهوة إلى الصداع، خاصةً عند الأشخاص الذين يتوقفون عن تناول القهوة فجأة.

 

لذا تعتبر القهوة بدون سكر من المشروبات الصحية التي يمكن تناولها يوميًا، ولكن يجب الانتباه إلى عدم الإفراط في تناولها، حيث قد يؤدي ذلك إلى بعض الآثار الجانبية.

 

 

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