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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظيم ندوات تعريفية بأسوان لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمعاهد الأزهرية

تدريبات بأسوان
تدريبات بأسوان

قامت مديرية العمل بأسوان بإشراف من فوزى صابر مدير المديرية بتنظيم ندوتين لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لطالبات المعهد الأزهرى ، ومعهد الأمام متولى الشعراوى للبنين وذلك فى إطار الإهتمام للحفاظ على سلامتهم وسلامة المترددين

ويأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات وزير القوى العاملة حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتنظيم الندوات التعريفية الهادفة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وخطط الطوارئ والإخلاء فى حالة وقوع أى كوارث أو أزمات وذلك بكافة القطاعات الخدمية. 
 

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ندوات

وأقيمت الندوتين تحت عنوان " مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية " ، بالإضافة إلى كيفية تفعيل خطة الطوارىء والإخلاء عند حدوث أى كوارث ، وأهمية إتخاذ الإجراءات الإحترازية حيث قام بإلقاء المحاضرات التعريفية المهندس فارس عبدالعزيز مدير مكتب السلامة والصحة المهنية ، والمهندس طه فتحى مفتش السلامة والصحة المهنية بمكتب أسوان.

فيما قدم الطلاب خالص الشكر والتقدير لوزير العمل ومحافظ أسوان على تنظيم مثل هذه الندوات والمعلومات التى حصلوا عليها للحفاظ على سلامتهم من أى أضرار .

 

 

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