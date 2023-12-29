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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوات لنتنياهو بالاستقالة وانتقادات لتعامله مع حرب غزة

صدى البلد

مع استمرار تداعيات هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، هناك حالة متزايدة من الأصوات التي تطالب باستقالة رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 أشارت صحيفة بوسطن جلوب، في إفتتاحيتها، إلى إنه على الرغم من تحمل العديد من المسؤولين الإسرائيليين المسؤولية عن الإخفاقات التي أدت إلى الهجوم، إلا أن نتنياهو تجنب بشكل ملحوظ الاعتراف بأي مساءلة.

رغم أن وزير دفاع الإحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي، وآخرين قبلوا المسؤولية، فإن نتنياهو دأب على تجنب اللوم، مشيراً إلى ضرورة معالجة مسائل المساءلة بعد انتهاء الحرب المستمرة في غزة.

تؤكد الافتتاحية أن رفض نتنياهو قبول المسؤولية عما يعتبر أحد أسوأ الهفوات الأمنية في تاريخ إسرائيل، والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا واحتجاز رهائن من قبل حماس، هو استثناء صارخ بين قيادة البلاد.

تقول هيئة التحرير إنه نظراً للطبيعة الفريدة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والتحديات المحتملة التي تفرضها على كلا البلدين إذا بقي نتنياهو في منصبه، يجب على الأمريكيين أيضاً التعبير عن مخاوفهم. وقد واجه نتنياهو، وهو شخصية خدم لفترة طويلة في السياسة الإسرائيلية، انتقادات لقيادته ما يعتبره الكثيرون سوء تقدير كارثيًا في النهج الأمني للبلاد.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل كانت تمتلك مخططًا لغزو مماثل للهجوم الذي نفذته حماس قبل أكثر من عام. بالإضافة إلى ذلك، زُعم أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين حصلوا على وثائق مفصلة توضح كيفية قيام حماس بتمويل عملياتها عام 2018، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء لتعطيل التمويل.

تؤكد الافتتاحية على ضرورة التشكيك في مدى أهلية نتنياهو للبقاء في منصبه، خاصة وسط مخاوف من أنه قد يطيل أمد الحرب للحفاظ على السلطة السياسية. فهو يثير تساؤلات حرجة حول مصداقية عملية صنع القرار والقيادة لدى نتنياهو، خاصة في سياق الدعم العسكري والمالي والدبلوماسي الأمريكي المستمر لإسرائيل.

تراجعت مكانة نتنياهو في استطلاعات الرأي الإسرائيلية بشكل حاد منذ بدأت الحرب في غزة، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تضاؤل الدعم لقيادته. وتشير هيئة التحرير إلى أنه بغض النظر عن النظام البرلماني في إسرائيل، والذي يتضمن عادةً التصويت لحزب بدلاً من رئيس وزراء فردي، فإن للأمريكيين الحق في التعبير عن مخاوفهم بشأن قيادة حليف رئيسي.

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