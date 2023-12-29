لأول مرة.. اكتشاف علاج جديد لمرض السكري من النوع 1

كشف باحثون أمريكيون عن علاج جديد لمرض السكري من النوع 1، والذي يصيب حوالي 10 ملايين شخص حول العالم.

يعمل العلاج الجديد لمرض السكري على إعادة برمجة الجهاز المناعي للجسم لوقف مهاجمة خلايا بيتا في البنكرياس، والتي تنتج الأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم.

ويعتمد علاج السكري الجديد عن طريق حقن المريض بخلايا جذعية معدلة وراثياً، حيث يتم تعديل هذه الخلايا لتعمل مثل خلايا بيتا.

وقد أجريت التجارب السريرية على علاج السكري الجديد على 10 مرضى، حيث أظهر النتائج التالية:

انخفضت مستويات السكر في الدم لدى جميع المرضى إلى مستويات طبيعية ولم يعاني أي من المرضى من أي آثار جانبية خطيرة.

وعلق الدكتور ريتشارد ليفيك، أستاذ الطب في جامعة ييل، والذي قاد فريق البحث، قائلاً: هذا العلاج هو إنجاز كبير في مجال علاج مرض السكري من النوع 1 إنه يوفر أملاً جديداً للمرضى الذين يعانون من هذا المرض.

وأضاف ريتشارد ما زلنا بحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد سلامة وفعالية العلاج على نطاق أوسع، ولكننا متفائلون بأن هذا العلاج سيكون علاجاً فعالاً لمرض السكري من النوع 1