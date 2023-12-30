عيار 21 يصل إلى 3140 جنيها في نهاية تعاملات أمس

عاودت أسعار الذهب في الارتفاع مساء امس الجمعة ، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي كافة محالات الصاغة.

وسجل سعر الذهب عالميا 2066 دولار للاوقية .وشهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة في أسعار الذهب على مدار الأسبوع الماضي، حيث تتراوح زيادة الأسعار بمتوسط 500جنيه للجرام على مدار الـفترة الماضية.

وقال احمد حسام احد تجار الذهب: ارتفع الذهب خلال الفترة السابقة وبدأ في الارتفاع بسبب التوتر الموجود بالمنطقة حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الي 3590 وعيار 21 وصل سعره الي 3140 وعيار 18 الي 2690 جنيه.

وأشار حسام إلى أن الإقبال الفترة الحالية علي السبائك الذهب والجنيهات الذهب للحفاظ علي قيمة الجنيه امام الدولار مشيرا ان يتراوح اسعار مصنعية السبائك الذهب والجنيهات الذهب من 55 جنيها للجرام لتصل الي 70 جنيها بتختلف باختلاف الوزن، اما المشغولات الذهبية تبدا مصنعيتها من 100 جنيها ويمكن ان تصل 200 جنيها حسب شكل المشغولات ووزنها.

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