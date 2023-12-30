لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء من الأوعية النحاسية؟

إن شرب الماء في وعاء نحاسي هو ممارسة عريقة تستعيد شعبيتها في عالم تجتاحه اتجاهات الصحة والعافية، إن المزايا العديدة لهذه الممارسة القديمة، والتي ترجع جذورها إلى الأيورفيدا وتدعمها النتائج العلمية، تحظى بالاهتمام.

استكشف ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء من الأوعية المصنوعة من النحاس.

-قوة المضادات الحيوية الطبيعية

يعد استخدام الحاويات النحاسية قفزة إلى عجائب الخصائص الطبيعية المضادة للبكتيريا، وليس مجرد إشارة إلى التقاليد، ووفقا للدراسات، فإن الماء المحفوظ في الأوعية النحاسية لمدة ثماني ساعات على الأقل يتحول إلى قاتل قوي للميكروبات، قل وداعًا للبكتيريا الخطيرة ومرحبًا بقوة المضادات الحيوية الطبيعية التي تتمثل في الماء.

- للجهاز الهضمي ومقوي للمناعة

غالبًا ما يُعتبر النحاس البطل المجهول، فهو يسرق الأضواء بفضل قدرته على تحسين تقوية جهاز المناعة، ومنع الإمساك والحموضة، وتحسين عملية الهضم، يصبح روتين الترطيب الخاص بك طقوسًا شاملة للرفاهية نتيجة لخصائصه المضادة للالتهابات، والتي تضيف طبقة أخرى من الحماية لصحتك.

-الصحوة القلوية

تخيل أن الماء يتحول إلى مشروب قلوي منعش، تعتبر الأوعية النحاسية سحرية من حيث أنها توفر شعورًا رائعًا ومنعشًا مع موازنة درجة الحموضة في جسمك، هذه تجربة قلوية تترك جسمك في حالة توازن، إنه أكثر من مجرد ترطيب.

-​حارس القلب والأوعية الدموية

يظهر النحاس كحارس صامت لقلبك، وتشير الدراسات إلى دوره في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، وتنظيم ضغط الدم، وضمان عمل الغدة الدرقية بسلاسة، الأمر لا يتعلق فقط بالاحتساء؛ إنها تحية لسلامة قلبك.

-​امتصاص الحديد وتكوين الهيموجلوبين

وإلى جانب الفوائد المعروفة، تؤكد الدراسات الحديثة أن شرب الماء من وعاء نحاسي يساعد الجسم على امتصاص الحديد بكفاءة، وهذا بدوره يسهل تفكيك الوجبات لتكوين الهيموجلوبين، مما يعالج المخاوف المتعلقة بأمراض الدم. يلعب النحاس، وهو معدن نادر يتم تجاهله غالبًا، دورًا محوريًا في الحفاظ على توازن الحديد داخل الجسم.



المصدر: timesofindia