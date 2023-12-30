قطاع الفنون التشكيلية يدعو الفنانين فوق 35 عامًا للمشاركة بالمعرض العام

دعا قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، الفنانين التشكيليين المصريين فوق 35 عامًا للتقدم بالمشاركة في "المعرض العام" في دورته الرابعة والأربعين لعام 2024.

وأوضح قطاع الفنون التشكيلية، في بيانه، أهمية "المعرض العام كونه الحدث التشكيلي الأهم، ندعو كبار فناني مصر المعاصرين بدعم فكرة عدم تقديم "دعوات خاصة" مع الاحتفاظ بكامل الاحترام والتقدير لتجاربهم الفنية التي أثرت المشهد التشكيلي المصري وأسست لمشهد تشكيلي له فرادة إقليمية وعالمية".

وتابع قطاع الفنون التشكيلية، أنه من الضرورى الوضع فى الاعتبار أن كل فنان محققق وله تجربته الأصيلة هو فنان يعبر عن نفسه في الأساس وعمله يعبر عنه، كما أكد أن معايير الاختيار هي لضمان خروج العرض بشكل يليق بالمشهد التشكيلى المصرى.

ووقع الاختيار على الفنان سامح إسماعيل، ليتولى مهام قوميسير عام للدورة الرابعة والأربعين من المعرض العام، الحدث الفني القومي الأهم والأكبر للفنانين التشكيليين المصريين فوق 35 عامًا.

واجتمعت اللجنة العليا للدورة المرتقبة للمعرض العام فى وقت سابق لوضع الأسس والمعايير التنظيمية والتأكيد على الأهداف التى يسعى القطاع إلى تحقيقها، وبحث كل الرؤى والأفكار والحلول التى من شأنها أن تضمن تقديم دورة مختلفة يشعر من خلالها الفنانون برغبة جادة في تقديم رصد فنى صادق وشامل للمشهد التشكيلى المصرى وأيضاً معالجة عدد من الملاحظات السلبية التى عادة ما كانت تصاحب الدورات السابقة.