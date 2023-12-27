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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

22 يناير.. آخر موعد للاشتراك في مسابقة جوائز مصطفى وعلي أمين الصحفية

صدى البلد

أعلنت مؤسسة جوائز مصطفى وعلى أمين الصحفية عن استقبال الأعمال المتميزة، المنشورة ورقيًا وإليكترونيًا خلال عام 2023 اعتبارًا من يوم 3 يناير لفئة الصحفيين المصريين، أما آخر موعد للمشاركة فهو يوم 22 يناير 2024.

ويتم التقديم فى المسابقة من خلال المجالات التالية التحقيق والقصة الانسانية والصورة الصحفية، وتقدم الأعمال المنشورة ورقيا word + pdf والأعمال المنشورة الكترونيا link+ word . 

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وبالنسبة لجائزة الشباب فيشترط فى المتقدم لجائزة الشباب الا يزيد عمره عن 35 عامًا، تقدم فى مجال التحقيق الصحفى الانسانى، أما عن جائزة صحافة الفيديو التقدم بحد أقصى 3 أعمال فى مجال التقارير النوعية والتحقيقات المصورة الشارع ولا تقل مدة الفيديوعن دقيقة ولاتزيد على 6 دقائق، وأن يكون الفيديو منشورًا فى وسيلة اعلامية، وارسال روابط الفيديوهات والسيرة الذاتية لأمانة الجائزة عبر البريد الالكترونى. 

جوائز الصحفيين المصريين صحافة الفيديو مصطفى وعلى أمين الصحافة

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