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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة الفيوم تواصل اللقاءات التثقيفية والورش الفنية مع طلاب المدارس

بعض انشطة ثقافة الفيوم
بعض انشطة ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من اللقاءات الثقافية والورش الفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر ديسمبر الجاري.

وفي السياق، شهدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة يوما ثقافيا ترفيهيا، بحضور طلاب مدرسة الحمدية الابتدائية بمركز اطسا، تضمن اللقاء ورشة رسم وتلوين نفذتها هناء حسن مسئول مكتبة الطفل، تلاها مسابقات ثقافية ترفيهية متنوعة نفذتها كلا من انتصار فتحي، وعبير ناجى أمناء مكتبة الطفل، إلي جانب ورشة حكى لقصة بعنوان "لا تغضب فى التأنى السلامة" تأليف محمد فرج، قدمتها رضا محمد أمينة المكتبة، تهدف القصة إلي التأني في إتخاذ القرارات، وأن نتعلم كيف نتعامل مع الأصدقاء.

واختتم اللقاء بعرض مسرح عرائس نفذه كلا من رضا محمد وعبير ناجى، واكتشاف مواهب الأطفال في الغناء والإلقاء.

كما عقدت مكتبة سيلا الفرعية، محاضرة بعنوان "التدخين السلبي وأثره على الرياضيين"، بمركز شباب سيلا، تحدث فيها خالد عنتر- مدرب لياقة بدنية بمركز الشباب- عن أثر التدخين السلبي علي قوة عضلات الجسم، ويزيد من خطورة الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل، كما يسبب ضيق التنفس، مما يجعل ممارسة الرياضة بشكل طبيعي أصعب بالنسبة لهم، وقد يتسبب في حدوث أزمات قلبية تؤدي للوفاة، واختتم حديثه بأن التدخين حرام شرعا.

من جانب آخر، وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، نحو الاهتمام بتمكين ذوي القدرات الخاصة، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.

يواصل قسم التمكين الثقافي، الورش الفنية للرسم والتلوين، بمدرستي الأمل للصم والبكم بنات، ومدرسة التربية الفكرية، مع طلاب من ذوي القدرات الخاصة، بإشراف المدرب أحمد مهنا أخصائي الفنون التشكيلية، كما اختتمت ورشة الأشغال اليدوية من خيط الشنط بإشراف المدربة ندا أحمد، وتم خلالها تنفيذ عدد من الشنط، بمدرسة الأمل للصم والبكم.

واحتفالا بالعام الجديد، نفذت منار حسين عبد الفتاح أخصائي الفنون التشكيلية بقصر ثقافة الفيوم، ورشة فنية من الفوم والورق لتصميم كارت معايدة علي شكل رجل الثلج وشجرة عيد الميلاد، وذلك بالمكتبة العامة بحضور طلاب مدرسة الحامدية الابتدائية بإطسا.

وفي سياق متصل، يواصل قسم الفنون التشكيلية بالفرع، ورشة الأشغال الفنية بسلك القطيفة، بمكتبة حي جنوب، وتم خلالها عمل بوكيه ورد، تنفيذ إسراء عبد العليم، كما شهدت المكتبة ورشة أشغال يدوية من خيط الصوف بالتعاون مع قسم الجمعيات الثقافية، نفذتها أماني عبد التواب مسئول النشاط.

بينما شهد بيت ثقافة أبشواي محاضرة بعنوان"حقوق الانسان في الإسلام"، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تحدث فيها الشيخ مجدي محمد عبد الرحمن قائلا: أن الاسلام قد كرم الانسان بحقوق عديدة، ووضع المبادئ التي تكفلها له، منها حق التعليم والعمل، والمساواة والعدالة، مؤكدا أن ضمان تلك الحقوق يحقق العدل وينشر المحبة ويعود بالنفع علي المجتمع، مستشهدا بآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.

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