بعد انضمامه لقائمة الفراعنة النهائية.. كهربا يقضي إجازته في دبي

علق الدولي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على انضمامه إلى قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

ونشر كهربا عبر حسابه علي إنستجرام صور له أثناء قضاء إجازته فى دبي علي متن مركب وعلق قائلا "‏تركت السهل للسهلين لأنّ النَادر يحلى لي "

وضمت القائمة كل من:

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ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 يناير المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار ٢٠٢٤"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير المُقبل؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر، أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.