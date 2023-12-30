أحمد الطيب يثير غضب الأهلي بعد إعلان فيتوريا قائمة منتخب مصر

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي، على انضمام محمد صبحي حارس مرمي الزمالك إلى قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.

وكتب أحمد الطيب ، عبر حسابه على فيسبوك "محمد صبحى حارس الزمالك امكاناته ممتازة و موهوب تراجع مستواه لفترة لا يعنى الاستغناء عنه والا إستغنى الأهلى عن معظم لاعبيه مؤكد كلام غير منطقى مش كده ولا ايه ؟.

وضمت القائمة كل من:

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ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 يناير المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير المُقبل؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر، أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.