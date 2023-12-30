إعلامي شهير يكشف المستور وراء استبعاد الشحات وياسر إبراهيم

كشف الإعلامي أمير هشام، أسباب استبعاد حسين الشحات لاعب الأهلى من قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.

وكتب أمير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "كل التوفيق وكامل الدعم والمساندة للمنتخب الوطني وفيتوريا ، ياسر إبراهيم وحسين الشحات كانا يستحقان الانضمام للمنتخب في رأيي ياسر تحديداً جايز الإصابة هي السبب".

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ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 يناير المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار ٢٠٢٤"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير المُقبل؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر، أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.