هذا اللاعب لا يستحق | خبير لوائح ينتقد اختيارات فيتوريا

انتقد خبير اللوائح عامر العمايرة، اختيارات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بعد اعلانه قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"

وكتب عامر العمايرة عبر حسابه علي فيسبوك "أعتقد ياسر إبراهيم كان يستحق الانضمام للمنتخب المصري على حساب أحمد سامى لاعب بيراميدز".

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ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 يناير المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار ٢٠٢٤"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير المُقبل؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.