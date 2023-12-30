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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلل في الفكر.. عمرو محمود ياسين يهاجم فيتوريا بسبب نجمي الأهلي

عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين

انتقد الفنان عمرو محمود ياسين، اختيارات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بعد إعلانه قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"

وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عدم وجود حسين الشحات خلل كبير في الفكر و شيء غير مفهوم و ياسر ابراهيم.. هههه لا ده ضحك بجد".

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: 

محمد الشناوي
أحمد الشناوي
محمد أبو جبل
محمد صبحي
عمر كمال
محمد هاني
أحمد حجازي
علي جبر
أحمد سامي
محمد عبد المنعم
أسامة جلال
محمد حمدي
أحمد فتوح
مروان عطية
أحمد نبيل كوكا
محمد النني
محمود حمادة
حمدي فتحي
إمام عاشور
أحمد سيد زيزو
محمد صلاح
مصطفى فتحي 
عمر مرموش
محمود حسن تريزيجيه 
مصطفى محمد 
محمود كهربا
أحمد حسن كوكا

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ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 يناير المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا  "كوت ديفوار 2024"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره التنزاني، يوم 7 يناير المُقبل؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر، أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية بنهائيات كأس الأمم الأفريقية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

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