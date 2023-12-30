يقولوا مات أقولهم حي.. عمرو عبدالجليل يغازل موديست بعد التألق مع الأهلي

علق الفنان عمرو عبد الجليل على تألق الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الاهلي فى نهائي كأس السوبر المصري وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر عمرو عبدالجليل صورته مع الفرنسي أنتوني موديست وعلق قائلاً: "يقولوا مات أقولهم حي، يقولوا راح أقولهم جاي"

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وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.