إمام عاشور يواصل الاحتفال بكأس السوبر المصري

واصل إمام عاشور نجم الأهلي الاحتفالات بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بلقب كأس السوبر المصري الذي توج به الفريق للمرة الثالثة على التوالي والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

ونشر إمام عاشور عبر حسابه علي انستجرام صور جديدة له اثناء الاحتفال بكأس السوبر رفقة زملائة فى الفريق، نالت اعجاب متابعيه.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.