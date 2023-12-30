إبراهيم سعيد يفتح النار على فيتوريا | لازم يتم اختياره

انتقد الإعلامي ابراهيم سعيد نجم الأهلي السابق، اختيارات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بعد إعلانه قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه على فيسبوك "ياسر إبراهيم المدافع الوحيد في الفتره الأخيرة لازم يتم اختياره من غير مقارنه مع مدافع آخر !"

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ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 يناير المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير المُقبل؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر، أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.