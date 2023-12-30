في الأسانسير | صديقة كريستيانو تثير الجدل بـ إطلالة جريئة

شاركت الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة النجم كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي جمهورها صورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت جورجينا الأنظار بإطلالة ملفتة مرتدية لوك كاجوال جذاب من داخل الاسانسير مما حازت على إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

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وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة، كما تميل إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.

رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب

رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)، كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودين في عام2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.